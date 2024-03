VIDEO | Kindral Ben Hodges: Valges majas ei saada senini aru, mis Venemaal ja Ukrainas toimub, loodetakse, et Putin lihtsalt peatub

Tartu konverentsil nimetasite selliseid Baltimaade linnu nagu Vilnius, Tartu, Klaipėda, Riia, Tallinn. Ütlesite, et peaksime olema valmis selleks, et sissetungi esimestel päevadel hävitatakse palju väärtuslikke objekte – aga loodetavasti ei juhtu sissetungi kunagi. Mis meie linnadega Vene rünnaku esimestel päevadel võiks juhtuda?

Oleme viimase kahe aasta jooksul näinud, et Venemaa on valmis kasutama tsiviilinfrastruktuuri vastu miljoneid dollareid maksvaid täppisrelvi, nad teevad seda Ukraina vastu iga päev. Nii et me ei tohiks end petta, et meie linnad ja meie taristu ei oleks venelaste sihikul, kui nad teeksid valearvestuse ja langetaksid kohutava otsuse rünnata mõnd NATO riiki. Sealt tuleks rünnak taristule, tähtsatele objektidele. Sest nad teavad, et NATO kaitse oleneb võimest kiiresti tugevdada vägede kohalolekut piirkonnas ning võimeid maal, merel ja õhus. Seega peaksime eeldama, et nad suunavad löögid tähtsale infrastruktuurile: energeetika, transport, kommunikatsioonid, juhtimiskeskused. See tähendab, et kümned tuhanded tsiviilisikud jäävad löögi alla. Ilmselgelt on sellele kohutav isegi mõelda. Siiski oleksime rumalad, kui me sellele ei mõtleks ega teeks kõik endast oleneva, et kaitsta meie linnu. Praegune õhu- ja raketitõrjevõime ei ole isegi lähedal sellele tasemele, kus see peaks olema.