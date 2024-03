Geograafiaõpetaja Piret Karu: mida rohkem tead, seda põnevam on maailmas ringi liikuda

Mul on nähtavasti väga vedanud inspireerivate õpetajatega. Alustasin kooliteed tänases Tarvastu gümnaasiumis. Minu algklassiõpetaja viis meid tihti ümbruskonda matkale, õppekäigule või hoopis ravimtaimi koguma. Sel ajal oli päris tavaline, et algklassilapsed jaksasid 5-7 kilomeetrit kõndida või 20 kilomeetrit rattaga sõita. Edasine koolitee viis Tartu 5. Keskkooli, kus gümnaasiumiosas oli bioloogia-geograafia eriklass. Tänapäeva mõistes valikaineid õpetasid Tartu Ülikooli loodusteadlased, saime osa praktikumidest laborites, ülikooli loodusmuuseumis ja välitöödest maastikul. 80ndatel toimusid toredad koolinoorte turiaadid, 5-6 päevased matkaüritused õpilastele, ja matkamine oli sport. Nii möödusid mitmed koolivaheajad klassikaaslastega mööda Eestimaad kõndides. Praegu ei kujuta ettegi, et novembri esimesel nädal võiks hulkuda Haanjas või Karulas, nautida päikest, esimest lund, niiskeid riideid ja mis salata, ka priskeid ville. Pärast keskkooli lõpetamist tundus õppimine Tartu Ülikooli geograafia osakonnas päris loomulik valik. Sel ajal olid looduteadused üldse väga populaarsed ja suure konkursiga erialad.

Ülikoolis sain aru, et minus teadlase ja keskkonnaametniku soont ei ole. Õpetajatöö on ju väga vahelduse- ja võimalusterohke. Julgustan kõiki hakkajaid noori ennast koolis proovile panema. Vähemalt geograafiaõpetaja saab koolitöösse põimida teda ennast kõnetavaid teemasid ja tegevusi, vesta seiklusjutte maalt ja merelt ning jagada oma kogemusi. Oma kooliajast olen võtnud kaasa teadmise, et õuesõpe ja väikesed seiklused rikastavad õppetööd.

Naljatamisi on öeldud, et geograafia on kõik see, millega geograafid tegelevad. Arvan, et geograafia on kõige enam seoseid loov õppeaine. Geograafi jaoks ei ole olemas igavat geograafilist kohta, meid ümbritseb alati looduskeskkond ja inimühiskond. Ja kui ei ümbritse, siis saabki mõtiskleda selle üle, miks on teisti. Geograafiaga tegelemine pakub võimalusi imetleda looduse mitmekesisust ja inimeste võimekust tulla toime keerulistes loodusoludes.