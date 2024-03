mRiigi äppi ei hakkagi tegema Nortal

„Vaidlustusperiood lõppes teisipäeva südaöösel ning ühtegi vaidlustust ei esitatud. Leping on arenduspartneriga allkirjastamisel,“ ütles Fortele RIA pressiesindaja Bret-Maria Rikko.

mRiigi rakendus on tegelikult juba koostöös Ukrainaga välja arendatud ja töötab, kuid RIA ja majandusministeerium otsustasid seda Eesti IT-ettevõtete survel mitte kasutusele võtta. Selle asemel võeti kasutusele raamlepingute hange kõigi suuremate IT-ettevõtetega ning korraldati minikonkurss selle raames.

Kui üldine eelarvamus oli, et mRiigi uueks arendajaks saab senitehtu suhtes kõige kriitilisemat sõna võtnud Nortal, siis selgunud on, et võitjaks tuli hoopis üks teine ettevõte.

Portaali Geenius andmetel on osutus võitjaks hoopis IT-firma Net Group. Net Groupi tegevjuht Priit Kongo rääkis DigiPRO-le, et riiklik mobiilirakendus on võimalus luua uus Eesti digivaldkonna edulugu ja teha ära midagi, mida varem pole mujal tehtud. Hankel lubas ettevõte kogu äpi valmis arendada pea 800 000 euro ning nelja kuuga.

Geeniuse uudisest ilmneb aga veel üks kummaline asjaolu.

Nimelt on RIA senini teada andnud, et maha kantud mRiigi rakenuse peale on8 kulus 810 000 eurot, millest 460 000 läks Euroopast ukrainlastele ja Eesti riigieelarvest kulus projektile 350 000 eurot. Kusjuures see 350 000 kulus RIA kinnitusel nii, et 300 000 läks RIA tööjõukuludele ja 36 000 eurot turvatestimisele Clarified Security Oüs.

Priit Kongo ütles aga Geeniusele, et ka Net Group teostas eelmisel aastal riigiäpi testversiooni tarvis ajakohastamise töid ning selle eest tasus RIA neile 72 899 eurot. Selle summa kulutamisest on RIA ja MKM seni vaikinud.