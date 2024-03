Õpetaja Pille: hetkest, mil asusin koolis tööle, sain aru, et minu jaoks ei olemas teist ametit

Ülikoolis selgus õige eriala

Tartu Ülikooli õppima tulek oli Pille jaoks juba varakult kindel. „Mul ei olnud kunagi ühtegi teist varianti, unistasin juba keskkoolis Tartu Ülikooli astumisest.“ Esialgu õppis ta ajakirjandust, kuid mõistis pärast esimest aastat, et see teekond pole talle. Nii tegi Pille erialavahetuse ja läks ema soovitusel õppima klassiõpetajaks. Alles hiljem mõistis ta, et emal oli õigus: keskkoolikogemus oli loonud õpetajatööks tugeva vundamendi. „Sain koolis katsetada igasugu ettevõtmisi: olla õpilasomavalitsuse liige ja president ning inglise keele klubi liige ja president. Lisaks osalesin õpilasfirma programmis, millega saavutasime suurepäraseid tulemusi lausa Euroopa tasemel. Võtsin osa ka mitmesugustest üritustest ja esinemistest, mida õpetajad mulle soovitasid,“ meenutab ta.

Ülikoolikogemust peab Pille mitmekülgseks, sest erinevate õppejõudude käe all õppimine andis laiahaardelised teadmised ja kujundas hoiakud. „Meenutan väga soojalt õppejõud Heiki Kripsi, kes jagas palju teadmisi ja kogemusi selle kohta, kuidas suhelda lapsevanematega ning olla seejuures viisakas ja lugupidav.“ Oma suurima toena toob ta esile toredaid kursusekaaslasi, kelleta oleks õppimine olnud palju keerulisem. „Peab olema hea ühtekuuluvustunne,“ kinnitab Pille.

Suure meisterlikkusega amet

Esimest korda õpetajana klassi ette astudes oli Pille ärev. „Kas ma meeldin õpilastele? Kas nad hakkavad mind usaldama? Kas meil tekib side? Kas nad on huvitatud sellest, kuidas ma õpetan?“ loetleb ta värske õpetaja pinevaid küsimusi. Pille sai aga hoopis üllatuse osaliseks: „Õpilased võtavad uue inimese väga kergesti omaks. Nad usaldavad, et õpetajaga on turvaline, on agarad õppima ja kõikide ideedega kaasa minema.“