ESIMENE SÕIT | Fotod ja videod: käed roolile äsja Euroopa aasta autoks valitud Renault Scenicul

Teeme alustuseks selgeks, mida tähendab Scenic. Kõla põhjal võiks ju arvata, et jutt käib eriti heast vaatest või tegevuskohast. Renault ise on oma kunagise 1996. aasta esmamudeli puhul öelnud, et see on lühend väljendist „Safety Concept Embodied in a New Innovative Car“ - ehk et jutt käib innovatiivsusest ja turvalisusest.