„Otsetabamuse korral on punkris kõik surnud, kui kukub lähedale, saavad kõik põrutada.“ KAB-idest on saanud venelaste hirmsaim relv

2024. aastal on Ukraina sõja rindel mänginud rolli veelgi ähvardavam relv kui Lancet, hiljuti mängisid need näiteks keskset rolli Avdijivka langemises. KAB-id (v.k. корректируемая авиационная бомба ehk e.k. korrigeeritav lennukipomm) on oma olemuselt ümbertöötatud lennukipommid. Venelased võtavad tavalise pommi, mis enamasti pärinevad isegi 1950.-1960. aastatest ja paigaldavad sellele spetsiaalse elektroonikakomplekti ning spetsiaalsed tiivad, mis avanevad pärast vabastamist ja aitavad pommil elektroonika abiga planeerida sihtmärgile. Navigeerimine toimub inertsiaalsüsteemi ja GLONASS-i abil. Venelastel on ka modifikatsioon, millel on tahke kütusega rakettmootor. Harilikult on KAB-ide tegevusraadius 60-70 km, tahkekütuse mootoriga variantidel 100-120 km.