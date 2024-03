Ka kolmas katsetus läks nihu: SpaceX kaotas üliraske Starshipi kanderaketiga side ja maandumise proov jäi ära

Esmalt tuli starti tunni võrra edasi lükata, et laevad Mehhiko lahes saaksid lahkuda piirkonnast, kuhu ebaõnnestunud stardi korral võinuks Starshipi rusud alla sadada. Umbes tund pärast starti teatas SpaceX-i meeskond, et nad on kaotanud ühenduse laevaga. See tähendab, et kontrollitud starti ei toimunud ning katsetus ebaõnnestus – Starship sisenes atmosfääri tihedatesse kihtidesse ja lagunes. Seda puhku oleks Starshipi lennumarsruut pidanud olema teine kui varasematel katsetustel: kui esimese kahe katsetuse käigus oli Starship maandada Vaikses ookeanis Hawai saarte lähedal, siis nüüd pidanuks see maanduma India ookeanis Austraalia lähedal.