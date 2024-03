FOTOD JA VIDEOD | Elanikud ei usu silmi: Sillamäe linnajuhid korraldasid linnapargis tohutu lageraie

Juhtum on seda segasem, et Sillamäe linnajuhid üritasid alguses enda väljastatud raieloa sisu igati saladuses hoida ning siiani on selgusetu seegi, kuidas valiti välja raieõiguse saanud ettevõte. Forte kommentaaripalvetele pole linnavalitsuselt laekunud silpigi. Keskkonnaühendused on saanud aga soovituse pöörduda teemaga kaitsepolitseisse.