Peitis end aastakümneid inimeste eest: teadlased avastasid Marsil tohutusuure vulkaani

Teadaolevalt pole sellist objekti planeedi fotodel märgatud juba pikki aastakümneid, nimelt alates 1971. aastast, mil kosmoseaparaadil Mariner 9 õnnestus seda piirkonda esimest korda pildistada. Tänu tänapäevaste uurimisjaamade andmetele avastasid teadlased hiiglasliku vulkaani ja andsid sellele ajutiselt nimeks Noctis selle asukoha järgi Öölabürindi ehk Noctis Labyrinthuse serval. Samas piirkonnas on veel kolm tohutut vulkaani, mida teadlased tundsid juba varem. Kuigi see vulkaan ei ole naabritega võrreldes nii kõrge, on see suurema läbimõõduga ja tugevama erosiooniga.

Teadlased märgivad, et vulkaani suurus ja selle omadused näitavad, et see on olnud aktiivne juba pikka aega. Samuti on selle kaguosas õhuke värske vulkaaniline sete, mille all võis minevikus olla liustikujää.