PROOVISÕIT | Mazda MX-30 – vankelmootor elab veel!

Tõsi, palju turvalisem on toota järjekordne linnamaastur, mille üha absurdsemalt suureks paisunud ekraan teeb printsessist kaasreisijale rõõmu. Harva ilmub midagi tõeliselt eredat, mis ei kuulu hüperautode maailma.

Tundub, et Mazda pakub lootust neile, kes näevad autos enamat kui lihtsalt kahte tonni rauda ratastel, ja pakub autot, millel on piisavalt omadusi, et omanikku rõõmustada, kuid samas ei pane hinnasilt südamest kinni haarama.

MX-30 pole uus mudel. See ilmus neli aastat tagasi ja oli brändi esimene täiselektriline auto. Ei saa öelda, et see oleks populaarseks osutunud – nelja aasta jooksul on neid kogu maailmas müüdud umbes 35 tuhat. Selles mõttes on auto peaaegu sama haruldane kui Alfa Romeo Brera.

Kuid erinevalt Brerast võib see sobida kolmeliikmelisele perele – kuigi see on „kupee“, on taga piisavalt ruumi ühele täiskasvanule. Kuid võib-olla ei saanud väike pereauto populaarseks mitte oma suuruse või kuju tõttu. Probleem oli mujal – see ei suutnud ühe laadimisega kaugele sõita. Tootja poolt lubatud 200 km tundub praegu lihtsalt naeruväärne.

Ja Mazda astus järgmise sammu, tehes ühtlasi kummarduse oma ajaloole. Nimelt 2003. aastal tootis ettevõte RX-8, millel oli peale vastastikku avanevate „enesetapjauste“ veel üks eripära. Mootor. Mazda kasutas Wankeli rootormootorit, mis ei leidnud autotööstuses paraku laialdast kasutust.

Kuigi paljud tootjad alates Mercedesest, Citroënist ja Fordist lõpetades Ladaga katsetasid oma mudelites vankelmootorit, jäi see 20. sajandi lõpuks kasutusele ainult Mazdas. See omamoodi mootor leidis tee võidusõidu- ja sportautode (sealhulgas RX-7 ja RX-8) aiste vahele. Ja nüüd on endise elektriauto kapoti all tilluke 0,8-liitrine vankelmootor, mis toimib elektriajami generaatorina ehk teisisõnu sõiduulatuse pikendajana.