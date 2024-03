„Sellest jätkub vaid pooleteiseks kuni kaheks nädalaks.“ Ekspert selgitab, miks Bidenile ja Ameerika abile enam loota ei saa

USA koostas Ukrainale üle pika aja uue sõjalise abi paketi väärtusega 300 miljonit dollarit (270 miljonit eurot). See on Kiievi jaoks oluline toetus, sest suurtükimürskudest valitseb kohati katastroofiline puudus. Viimati andis USA Ukrainale abi 2023. aasta detsembri lõpus. Ametlikus avalduses Pentagoni veebisaidil seisab, et osana uuest paketist saab Ukraina:

The Wall Street Journali ja Politco teatel võib see abipakett hõlmata ka ballistilisi rakette ATACMS, konkreetsemalt selle modifikatsiooni, mis võimaldab tabada sihtmärke kuni 160 kilomeetri kaugusel. Neid rakette ametlikus Pentagoni nimekirjas siiski ei ole. Nagu ajakirjanikud märgivad, anti selliseid rakette salaja Kiievile ka 2023. aasta suvel. Samas sooviks Ukraina ise saada ATACMS-i rakette, mis suudavad tabada sihtmärke, mis asuvad kuni 300 kilomeetri kaugusel. Teoreetiliselt saaks USA selliseid rakette Ukrainale anda, seda enam, et suur hulk neist läheks lähiaastatel niikuinii utiliseerimisele. Ameerika ametnikud aga ei täpsustanud, kas Joe Biden saadab Ukrainale selliseid rakette või mitte, kirjutab The Wall Street Journal.