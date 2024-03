VIDEO | Jaapani erafirma kosmoserakett tegi peale starti lihtsalt suure paugu

Erafirma Space One kanderaketi Kairose start nurjus. Rakett plahvatas kohe pärast starti. Kairos startis Kushimoto kosmodroomilt ja pidi orbiidile viimaumbes 100 kg kaaluva satelliidi, mis oli mõeldud maapinna jälgimiseks. Rakett hävis viis sekundit pärast starti täpsustamata tehniliste probleemide tõttu. „Juhtunu uurimiseks moodustatakse komisjon,“ teatas ettevõtte tegevjuht Masakazu Toyoda. Video ebaõnnestunud stardist ilmus YouTube’i kanalis The Launch Pad.

Kolmeastmelise Kairose pikkus on 18 m, mass umbes 23 tonni. Teoreetiliselt on see võimeline saatma päikesesünkroonsele orbiidile 150 kg lasti või madalale Maa-lähedasele orbiidile 250 kg lasti.