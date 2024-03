KUULA | „Istmesoojenduse“ 193. osa: kuidas uued, kõrgemad trahvimäärad liiklemist mõjutada võivad?

Alustame kuulajaküsimuse vastuse ja kuulajamängu võitja välja kuulutamisega. Õige vastus on loomulikult Mitsubishi Montero - just sellise nime sai hispaaniakeelsetel turgudel Mitsubishi Pajero.

Võtame pikemalt ette uued trahvimäärad - hoiatustrahvide maksimummäär tõuseb 300 euro pealt 420 peale, iga "üle sõidetud" km/h maksab nüüd 5 asemel 7 eurot. Tõusis ka trahviühik - pikalt püsinud 4 euro asemel on see nüüd 8 ning maksimaalne trahv väärteo eest 1200 asemel 2400 eurot. Kuidas see liiklusele mõjuda võiks?

Kajastame ka väiksemaid Eesti uudiseid nagu Vanasadama trammiliini ehitust puudutav ning järjekordne nimemuutus autoturul - Autobonist sai nüüd Auto Bassadone. Turule ilmus ka huvitav teenus nimega Flex, mis võimaldab endale kuni aastaks kuumaksu eest auto soetada. Neti teel!

Räägime ka automaksu eelnõu hetkeseisust ning hoiatame 19. märtsi hommikul liiklejaid võimalike ummikute eest seoses ühe erakonna aktsiooniga.

Eurominutite rubriigis räägime Euro 7 arengutest ning kurikavalast plaanist hakata Hiinast imporditud elektrisõidukeid maksustama. Samas pääses terve mõistus ühes olulises asjas võidule - Euro NCAP ei anna enam viietärnist turvalisushinnangut autodele, mille olulisemate funktsioonide juhtimine käib vaid ekraani vahendusel. Braavo!

Venelased said Ukraina sõjas hakkama omapärase, et mitte öelda absurdse lükkega, minnes rindele soomustamata ATV-dega, mis meenutavad pigem golfikärusid. Kuidas see nende jaoks lõppes, on ootuspärane.

Ralliminutites teeme juttu täienevast rallikalendrist ning olulisest muudatusest - 2022. aastal kohustuslikuks muudetud hübriidsüsteemid kaovad WRC-autodest ning ühe auto hinnapiiriks seatakse 400 000 eurot. Loodetavasti motiveerib see nii mõndagi vana olijat tagasi rallisse tulema.

Lisaks teame nüüd, et Apple'i autot siiski ei tule ning Rivian lansseeris lubatud ühe auto asemel lausa kolm mudelit. Elon Musk aga on viimase paari nädalaga teinud palju. Liiga palju, et seda siin kokku võtta.