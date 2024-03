„Rakett69“ ootab lapsi ja noori osalema teadusteatri videokonkursile

Saate produtsendi Kalev Smidti sõnul on „Rakett69“ aastate jooksul toonud televaatajateni ligi 100 teadusteatri etendust. „Teadusteater on imeline vorm, et selgitada sageli keerukaid nähtusi ja küsimusi lihtsal ning mängulisel moel,“ selgitab Smidt. „Samal ajal on tegemist ka tegijate endi jaoks põneva ja kasuliku õppeprotsessiga, kus esineja viib end põhjalikumalt kurssi ühe pealtnäha keeruka teemaga ning otsib viisid, kuidas seda arusaadavalt ja kaasahaaravalt läbi praktiliste katsete auditooriumini tuua.“

Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko rõhutab noorte teadusõppe arendamise olulisust. „Noori tegijaid on vaja leida ja toetada, et Eesti energeetikavaldkond areneks loodussõbralikumaks ja tõhusamaks. Meie ettevõte toetab juba kuus aastat „Rakett69“ teadussaadet, et äratada, süvendada ja hoida noortes huvi reaalainete vastu. Teadusteatri näol on tegu ühe loomingulise ja ägeda võimalusega enda oskusi proovile panna,“ märgib Durejko.

Mis on energia ja kuidas see tekib? Kust saab energia Päikese sisse ja kuidas jõuab maale? Millisel kujul Maa peal energiat kasutame ja mille abil seda ühest liigist teise muundame? Kuidas liiguvad suured õhu- ja veemassid ning kuidas seda liikumist kasulikult tööle panna? Kuidas on üldse võimalik energiat meie ümber kokku koguda, et seda siis hiljem kasutada?

Valida tuleb üks küsimus, probleem või teema, mis on seotud taastuvenergiaga. Etendus peaks sisaldama vähemalt ühte teaduskatset. Esitus tuleb vormistada kuni 3-minutilisse videoklippi ja esitada hiljemalt 8. aprillil konkursile veebilehe konkurss.rakett69.ee kaudu. Konkursil saavad osaleda kõik lapsed ja kuni 19-aastased (k.a.) noored.

Žürii valikul pääseb rahvahääletusele 10 parimat etendust, mille võitja pälvib Enefiti poolt 1000-eurose rahalise tunnustuse. Lisaks antakse välja mitmeid eriauhindu.

„Rakett69“ saatesari valmib Eesti originaalformaadi põhjal Eesti Teadusagentuuri ja Vesilinnu koostöös. Saatesarja kaasrahastab Eesti Teadusagentuur Euroopa Liidu toel läbi tegevuse „Teaduskommunikatsioon ja teaduse populariseerimine (TeaMe 3.0)“. Teadusvõistlus alustas ETV ekraanil esmakordselt 2011. aastal.