EKSPERDID SELGITAVAD | Kas 800 000 suurtükimürsku Ukrainale on palju või vähe? Kas see lõpetab ukrainlaste mürsunälja?

Tšehhil õnnestus koguda raha, et osta Ukraina armeele 300 000 suurtükimürsku. Kokku on plaanis osta 800 000 mürsku - neist 500 000 on kaliibriga 155-mm ja 300 000 kaliibriga 122-mm. Tšehhi president Petr Pavel teatas varem, et tšehhid teavad, kust väljaspool Euroopat Ukraina jaoks laskemoona hankida ning mürskude välja ostmiseks on vaja ainult raha. Teadaolevalt osalevad Tšehhi algatuse finantseerimises Saksamaa, Holland ja Norra. Samas ei avalikusta Pavel endiselt, millised riigid on valmis Ukrainale laskemoona tarnima.