PROOVISÕIT | Subaru Crosstrek – uus nimi ei mineta XV põhiväärtusi

Oluline on ka mainida, et kadunud on käiguvahetuslabad – lahendus, mis variaatorkastiga mudelitele klientide soovil loodi. Kuna variaatorkasti kriiskamine paljudele ei meeldinud, anti võimalus labadega tavapärast automaatkasti simuleerida ning fikseeritud ülekannete vahel sõuda.

Varustustasemeid on kolm – Adventure, Limited ja Touring, proovisõiduauto oli viimases maitses. Hinnad on vahemikus 33 900 kuni 36 900, metallikvärv lisab 500 €. Kes soovib, saab detaile lähemalt vaadata siit . Laias laastus on Crosstrek oma suuremast vennast Outbackist umbes 4000 € soodsam.

Mootorivalik on lihtne – üks kerghübriid, kus harjumuspärast kaheliitrist vabalthingavat neljasilindrilist bensiini rüüpavat boksermootorit täiendab 12 kW/66 Nm elektriajam. Koguvõimsus on 112 kW ehk 150 hj, pöördemomenti jagub 196 Nm ja kütusekuluks lubatakse WLTP järgi 7,7 liitrit “sajale”. Käigukastiks on Lineartronic variaator, veoskeem on loomulikult nelikvedu. Mis sorti täpsemalt, sellest veidi hiljem. Rohkem numbreid siin .

2017. aastal tutvustatud teine põlvkond koliti sarnaselt Imprezale ümber toona uuele Subaru globaalsele platvormile, mis tõi ootuspärased eelised nagu kõrgem väändejäikus ja suurem turvalisus. Esimest SGP-le ehitatud Imprezat arvustades jäi igatahes selge mulje, et see platvorm on mootorivalikut arvestades igakülgselt “üle ehitatud”.

Kuid alati ei ole kliendil õigus – kui variaatorkast ei meeldi, siis ära osta seda, selmet sea selga sadulat nõudma hakata. Variaatorkast ei ole ideaalne, kuid labadega kindlasse ülekandesse sundimine harjumuspärase jõnksutava sõidukogemuse nimel on nagu käpikutesse sõrmeaukude lõikamine.

Maastikusuutlikkus on esimesest põlvkonnast alates olnud XV/Crosstreki müügiargument. Kliirens on jätkuvalt 220 mm, aga maastikusõidul abistav X-Mode töötab nüüd ka tagurpidi liikudes. Muus osas on selle funktsionaalsus harjumuspärane – eri pinnaserežiimid, laskumisabi jne.

Turvalisuse uuendustest rääkides – EyeSight on juba ammu Subarute baasvarustuses, lisatud on 7 uut funktsiooni (jah, palju kolmetähelisi lühendeid!), sealhulgas kokkupõrke-eelne pidurdamine, hädaolukorra roolimisabi, liiklusmärgituvastus ja nutikam püsikiirushoidik. EyeSighti kaamerate tuvastusulatust on peaaegu kahekordistatud ning see tunneb nüüd ära ka sõiduki külgedele jäävaid jalakäijaid ning kaherattalisi.

Välimus ja sisemus

Loomulikult toob uus põlvkond ka värskema disainikeele – näiteks varasemad “boksertuled” (päevatulede signatuur meenutab horisontaalset kolbi) on asendunud teravamate ja kassilikumate tuledega, välimuses rõhutavad mustast plastikust nurgelised rattakoopad ja kaitseraudade lisadetailid robustsust ja “seiklusvalmidust”. Uus WRX on sarnase lähenemise tõttu palju kriitikat saanud, kuid Crosstrekile see minu arvates täitsa passib.

Sõitjateruumis hakkab esimesena silma uus püstine 11,6-tolline ekraan, mis on selge ja terav, kuid veidi uimane ja äpimajanduse poolelt aegunud ilmega. Väga tervitatav on aga olulisemate nuppude olemasolu füüsilisel kujul – raadio ja kliima juhtimist saab teostada pimesi ja ekraani sukeldumine pole tarvilik.

Näidikupaneelis on analoogkellade vahel üks kohandatav ekraan, roolinupud on korralikud, mitte haptilised või muud sorti ikaldused. Istmed on mõnusad, materjalivalik hea ja pigem vastupidavusele ja lihtsale puhastamisele orienteeritud. Küsitav on muidugi süsinikkiu imitatsioon uksepolstritel, sest see tundub ainsa detailina auto suunitlusest mööda laskvat.

Loe täispikka arvustust ja vaata rohkem pilte tasuta portaalis Accelerista.com nendel sõnadel klikkides .