Teadlased leidsid Tšornobõlist olendid, keda tuumakatastroof absoluutselt ei mõjutanud - milles asi?

Mikroskoopilised ussikesed tunnevad end Tšornobõli keelutsoonis hästi vaatamata kõrgele kiirgustasemele. See näitab, et 1986. aastal Tšornobõli tuumaelektrijaamas toimunud avarii neid olendeid ei mõjutanud. Sellest kirjutavad teadlased Ameerika juhtivas teadusajakirjas PNAS ilmunud artiklis .

See, et Tšornobõli ussikestel pole märke kahjustustest, viitab sellele, et nad on vastupidavad äärmuslikele tingimustele. Teadlased rõhutasid, et selline vastupanu võib olla liigile omane tunnus, mitte kokkupuute tagajärg kiirgusega. Lisaks uurisid teadlased ussikeste järglasi, kuid ei leidnud mingit seost kiirgustaseme ja DNA mutatsioonide-vastase resistentsuse vahel. Tulemused viitavad sellele, et Tšornobõli ussikesed ei omandanud kiirgusega kokkupuute tõttu uusi DNA parandamise võimeid, mistõttu teadlased jätkavad nende vastupanuvõimet mõjutavate tegurite uurimist.