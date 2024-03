„Pärnumaa Jahimeeste Liit sai kahtlustustest teada 06. märtsi lõuna paiku. Info, et võib olla toimunud midagi seadusevastast, on liidule uus ning juhtunu vajab selgitamist,“ teatas Uno Kask oma kirjalikus vastuses Fortele.

„Loomulikult mõistame ühemõtteliselt hukka igasuguse salaküttimise ning teeme igakülgset koostööd ametivõimudega, et tekkinud kahtlustuste kohta selgust saada. Liidu jaoks on igasugused reeglite ja seaduste vastased teod vastuvõetamatud – need häirivad olulisel määral ka nende jahimeeste tööd ja tegevust, kes käituvad ausalt ja on seadusekuulekad,“ jätkas ta.