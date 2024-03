„A-seeria telefonid on meie ühed müüdumad seadmed üle maailma, sealhulgas Eestis, kuna seadmed pakuvad nutitelefoni juures kõige olulisemaid funktsioone, kuid teevad seda taskukohasema hinnataseme juures. Seega on telefon suurepärane esimene seade noortele või üleüldiselt inimestele, kes otsivad endale head telefoni, kuid ei ole valmis tippseadme hinnaks,“ sõnas Samsung Eesti mobiiliseadmete valdkonna tootekoolitaja Alari Pennar.

Uute telefonide juures on parandatud nende võimekust teha kvaliteetseid fotosid just hämarates oludes, tänu tehisintellektil põhinevale pilditöötlusele (ISP – Image Signal Processing). Lisaks saab telefonidega teha ööportreefotosid, mis udustavad fotol oleva inimese tausta. Sealjuures on mõlemal telefonil optiline pildistabilisaator ja digitaalne videostabilisaator.