Kangkaalud, võõrkeelne menüü ja orienteerumine atlasel

Teises ülesandes tuli võistlejatel hakkama saada võõrkeelse menüüga ning selle abil tuvastada oma hotelli nimi. Oli teada, et see on nelja kookospähkli hotell, aga kuidas on nimi kohalikus keeles? Selleks tuligi appi võtta menüü ning laual olevate toitude järgi vajalikud sõnad ülesse leida ehk tuvastada seosed arv- ja nimisõnade vahel ning nii leida sõnad, mis vastavad sõnadele „neli“ ja „kookos“. Peale sinise tiimi vale pakkumist tegid oma pakkumise ka rohelised, mis osutus õigeks. Seega olid rohelised mõlema ülesande võitjad ning nende valikul tuli duelli minna punasel tiimil.