„Harjutatakse rünnakuid venelaste teise strateegilise ešeloni vastu.“ Ekspert selgitab, miks on NATO suurõppus praegu oluline

Jaanuari lõpust kuni mai lõpuni toimub Saksamaal, Poolas ja Balti riikides suurõppus Steadfast Defender, millel osaleb 90 000 sõjaväelast. Selle käigus on plaanis läbi mängida ka 500–700 õhulahingut ja enam kui 50 laeva manöövrit. Õppuste eesmärgiks on harjutada stsenaariumit Venemaa agressiooni tõrjumiseks ühe alliansi liikme vastu. Selliseid suurõppusi on plaanis edaspidi läbi viia kaks korda aastas. Nii suuri NATO õppusi pole nähtud pärast külma sõda. Kaasatud on kõik liitlased. Venemaa riigimeedia on õppused ristinud „kolmanda maailmasõja peaprooviks“, samas kui NATO on nimetanud õppuste eesmärgiks tõrjuda vastase rünnakut ning näidata oma valmisolekut Euroopa kaitsmiseks.