Linnavalitsus uuendatavale Laikmaa tänavale rattateed ei tee

Linnavalitsus andis möödunud nädalal teada, et trammitee projekteerimisel Laikmaa tänava lõigul on arvestatud nii ühistranspordi kasutajate kui ka jalakäijate vajadustega. Trammipeatused on kavandatud tänava keskele, sõiduteed on ettenähtud vaid ühissõidukite liikumiseks ja kaetud graniitkivikattega. Kõnniteede katteks on kavandatud keskkonnasõbralikud ja vastupidavad materjalid – graniitplaat ja kivi.