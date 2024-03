Karjääripöörajast õpetaja Kristjan: mul oli kindel teadmine, et saan õpetajaks, kuid küpsema ja elukogenumana

Iga päev õpetajana on üks suur isiklik võit

Kolm kuud Viimsi Gümnaasiumis möödusid kiirelt ja edukalt. „Ja siis see juhtus: Viimsi Gümnaasium ennekõike oma kollektiiviga võlus mind täielikult! Mind inspireeris õpetajatevaheline soe ja toetav suhtlus ning suurepärane juhtkond. Samuti tundsin end klassi ees mugavalt ja tagasiside põhjal tean, et ka õpilased nautisid seda,“ kirjeldab Kristjan oma teekonna pöördepunkti. „Kui sain teada, et kool vajab õpetajat ka järgmiseks õppeaastaks, mainisin neile oma valmisolekut sügisel suurema koormusega jätkata. Oi, ma olin pettunud, kui esimese hooga seda võimalust ei saanud!“ Saatuse tahtel loobus aga esialgne valitu pakkumisest ja nii sai Kristjan avalikul konkursil ametikoha endale. Ühtlasi tuli ta Tartu Ülikooli õpetajakoolitusse ja lõpetab sel aastal esimese kursuse.

Kristjan tunneb, et karjääripööre läks tema jaoks sujuvalt. „Kuigi varasem töö ammendus, siis 15-aastane kogemus ametniku ja keskastmejuhina oli õpetajatööks suurepärane kasvulava. Õpetajana on iga päev erinev ja paljuski minu enda kujundada!“ Talle meeldib olla oma käitumise ja hoiakutega õpilastele eeskujuks ja ta leiab inspiratsiooni koolist kui tervikust. „Mind toidab teadmine, et teen õiget asja. Nii hea on lugeda kursuse lõpus õpilaste tagasisidet, näiteks „Uskumatu, et geograafia võib olla huvitav“ või „Aitäh, õpetaja, et geograafia toredaks tunniks tegite“,“ kirjeldab õpetaja oma ameti rõõmusid. „Minu jaoks on iga päev õpetajana üks suur isiklik võit, sest alati on mõni õpilane, keda suudad just sellel päeval päriselt puudutada ja kelle silmad löövad korrakski särama!“