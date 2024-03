Erinevad uuringud: pessimistid on edukamad ja saavutavad paremaid tulemusi kui optimistid

Pessimism ja komme oma probleemide üle kurta võivad inimese elukvaliteeti halvendada, kuid samal ajal ärgitab see tegema teadlikumaid otsuseid. Ajakirjas European Journal of Work and Organizational Psychology avaldatud uuring näitas, et mida rohkem inimene probleemide ja raskuste üle kaebab, seda halvemini ta end tunneb, kuid kui hinnata pessimisti tegevuse tulemuslikkust, siis eelarvamused ja pessimism võivad praktilist kasu tuua. Ajakirjas Personality and Social Psychology Bulletin avaldatud uuring näitab, et ärrituvus parandab analüütilist töötlemist ja viib paremate otsuste langetamiseni. Ajakirjas Journal of Applied Psychology avaldatud uuringus leiti, et pahura ja ähvardava olemisega läbirääkijad on läbirääkimistel soovitud tulemuse saavutamisel tõhusamad.