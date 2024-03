Muudatus Eesti automüügiturul: AutoHalle muutus Auto Bassadoneks

„Brändiuuendus on osa pikaajalisest ettevõtte strateegiast sõidukite maaletooja ja jaemüüjana. Kui seni on Bassadone grupp ja sinna alla kuuluvad ettevõtted olnud Eestis tuntud peamiselt sõidukite maaletoojana, siis nüüdsest soovime tugevamalt esile tõusta just sõidukite müügisektoris,“ sõnas Auto Bassadone tegevjuht Veiko Karu.