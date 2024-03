Põnev leid ilmaruumist: Briti teadlased avastasid keeva ookeaniga planeedi

Astronoomid avastasid kauge planeedi, mis võib olla täielikult kaetud sügava ookeaniga. See avastus on edasiminek elu otsimisel väljaspool Maad, kirjutab The Guardian.

NASA James Webbi kosmoseteleskoobi vaatluste abil on teadlased avastanud eksoplaneedi atmosfääris veeauru ning metaani ja süsinikdioksiidi keemilised tunnused. Eksoplaneet ise on kaks korda suurem kui Maa ja asub meist umbes 70 valgusaasta kaugusel.

Cambridge’i ülikooli teadlased väidavad, et selline keemiline segu tähendab, et tegu on „veemaailmaga“, kus ookean katab kogu planeedi pinna ja kus atmosfäär on vesinikurikas, ehkki tegu pole rahuliku paigaga.

„Ookeani temperatuur võib ulatuda 100 kraadi Celsiuse järgi või kõrgemale,“ sõnas uuringut juhtinud professor Nikku Madhusudhan. Tema sõnul võib kuum ookean kõrge atmosfäärirõhu tõttu olla vedel, kuid pole teada, kas see on eluks sobiv.

Samal ajal pole sellega nõus sama eksoplaneedi kohta täiendavaid uuringuid korraldanud Kanada meeskond. Nad leidsid atmosfäärist sarnaseid kemikaale, kuid kanadalased arvavad, et selline planeet on vedela vee jaoks liiga kuum ja selle asemel on planeedil kivine pind tiheda vesiniku ja veeauru atmosfääriga.