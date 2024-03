KUULA | Siiri Liiva: Sa saad olla väga hea ajakirjanik ka siis, kui sa ei oska kirjandeid kirjutada

Liiva jagab ka oma kogemust vahetustudengina Prantsusmaal õppimise ajast ning kuidas ta sai hakkama prantsuskeelsete õppeainetega. See oli kahtlemata keeruline. „Lõpuks kirjutasin prantsuskeelse essee ja kui õppejõud selle ette võttis, pelgasin, et ta hakkab norima mu keelekasutuse kallal,“ räägib Liiva ja toonitab, et prantslased ka on oma keele suhtes äärmiselt tundlikud. „Aga õppejõud hakkas vaidlema hoopis mu mõttekäiguga,“ naerab ta. See oli tema jaoks üks väga uhkeid hetki.