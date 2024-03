VIDEO JA GRAAFIKUD | Ukraina armee korraldab rindel igivanade Vene tankide T-54 ja T-62 massimõrva

Hiljuti teatas Vene riigiettevõtte Rosteh juht Sergei Tšemezov, et Armata tankid olevat liiga kallid, et neid rindele saata. Selle asemel võib Vene-Ukraina sõjas jälgida 2024. aastal teistsugust tendentsi: Vene armee kasutab ja kaotab aina enam igivanasid tanke T-54/55 ja T-62. Nõukogude Liit tootis T-54 tanke aastatel 1947–1959. Viimased tankid T-54 võttis Vene armee teenistusest maha 2000. aasta paiku. Pärast seda sai neid tanke näha vaid muuseumis. T-54 baasil loodud tanke T-55 toodeti Nõukogude Liidus ajaperioodil 1958–1969 ja viimased sellised tankid võeti Vene armee relvastusest maha 2010. aastal. T-55 edasiarendust T-62 toodeti Nõukogude Liidus 1962–1975 ja Vene armee loobus neist 2013. aastal. Ent pärast meeletuid kaotusi Ukraina sõjas hakkasid venelased laost välja võtma kõike, mis enam-vähem töötab, sealhulgas juba 60-või 70-aastaseid tanke.

Sellised tankid anti näiteks Vaikse ookeani laevastiku 155. merejalaväebrigaadile, mida selle sõja ajal on juba mitu korda praktiliselt hävitatud ja siis uuesti üles ehitatud. Praegune brigaad ei põhine eliiti kuuluvatel merejalaväelastel, kes sõdivad kaasaegsetel tankidel ning soomukitel, vaid halva ettevalmistusega mobiliseeritutel, kes sõdivad iidsetel tankidel T-54/55 ja T-62 ning nendest veelgi vanematel soomustransportööridel BTR-50. 155. merejalaväebrigaadi loetakse praegu Vene armee üheks nõrgimaks üksuseks, mis on sõna otseses mõttes naasnud 1950. ja 60. aastatesse, samas on nende vastaseks Ukraina armee üksused, millel on kasutada moodsad Javelini tankitõrjeraketid ja FPV-droonid, mis igivana Nõukogude tehnikaga kergelt toime tulevad.