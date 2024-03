Eleringi EstLinkide üksuse juht Reigo Haug ütles Fortele, et kaabli diameeter on kogu kaabli trassi ulatuses sama: ca 150mm. Eesti poolel saab see alguse Püssi alajaamast ja kulgeb 12 kilomeetrit maa-aluse kaablina kuni Aserini.

„Rikke koha väljaselgitamise käigus tekkinud teooriad vajavad veel kinnitamist, kuid kindel on see, et tekkinud rike on kaabli sisemiste kihtide vaheline rike,“ ütles Haug.