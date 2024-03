Naistepäev on üks liiklusohtlikumaid päevi aastas

LKF-i juhatuse esimehe Mart Jesse sõnul on naistepäev üks liiklusohtlikumaid päevi mitte ainult märtsis, vaid ka aastas. „See võib kõlada nagu 1. aprilli uudis, kuid paraku see nii ei ole. Viimase viie aastaga on 8. märtsil juhtunud kokku 730 õnnetust, mida on oluliselt rohkem kui ühelgi teisel kuupäeval märtsis,“ ütles Jesse.