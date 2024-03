Maailma naiste aasta auto 2024 on KIA EV9

KIA EV9, mis tänavu viib koju maailma naiste aasta auto tiitli, pälvis ajakirjanikelt vaid kiidusõnu. WWCOTY on alates 2009. aastast oma lemmikuid valinud, ning aastatega on Uus-Meremaalt alguse saanud initsiatiiv, tuua autotööstusse kuuldavamalt naiste häält, laienenud üle planeedi. 75 hindajat on paras hulk nais-ajakirjanikke, kelle igapäevatööks on autodega seonduv ning auväärsetest daamidest mööda vaadata niisama lihtsalt enam ei saa.

Otsus teha igal aastal võitja teatavaks rahvusvahelisel naistepäeval – seda küll Uus-Meremaa ajavööndis uue päeva alguses, sest WWCOTY sünnimaaks on Uus-Meremaa – on igati loogiline, sest naiste hääle kuuldavaks tegemiseks vajame me jätkuvalt eraldi päeva. Nagu vajame ka nais-ajakirjanike valitud autot, sest n-ö tavalise hindamisprotsessi juures on naised jätkuvalt vähemuses.

Naistepäev ega naiste auto ei anna eraldi mõjuvõimu, kuid teeb naiste hääle kuuldavamaks nendes riikides ja piirkondades, kus ebavõrdsus on selgemalt ära tuntav. Lähis-Ida naisautoajakirjanikud on pidanud karjääri üles ehitamisel kogema raskusi, mida meie siin Euroopas vaevalt ette kujutada oskame – siinsete ajakirjanike “kannatused” piirduvad vähendamise ja palgalõhega ning võibolla mõne seksistliku kommentaariga. Üldiselt on asjad aga mootorite maailmas järjest paremini.

KIA EV9 mitmeotstarbelisus tõi võidu

Konkurss maailma naiste aasta auto tiitlile läheb iga aastaga pingelisemaks ning esimese vooru kandidaatide nimekiri pikemaks ja kirjumaks – esimeses voorus tuli ajakirjanikel jagada punktid 63 kandidaadi vahel.

Tänavu domineerisid esmavalikus hiina autod, kuid kategooriate võitjate hulka ei murdnud neist siiski ükski – sai hoopis üsna euroopalik valik. Tuletame meelde kategooriate parimad: