Endine Putini nõuandja hoiatab: Lääne lüüasaamine vastasseisus Venemaaga on praeguse poliitika jätkudes möödapääsmatu

9. mail 2022 kirjutas USA president Joe Biden Ukraina jaoks mõeldud lendliisi seadusele. Seadus nimega Ukraine Democracy Lend-Lease Act of 2022 esitati USA Kongressile juba enne Venemaa täiemahulise sissetungi algust Ukrainasse, 2022. aasta jaanuaris. 3. mail kiitis USA Esindajate koda selle rõhuva häälteenamusega heaks (417 poolt, 10 vastu), eelnevalt arutati eelnõud Senatis. Kui see seadus vastu võeti, siis eeldati, et see hakkab toimima sarnaselt Lend-Lease’iga teise maailmasõja ajal, kui USA varustas oma liitlasi, eelkõige Nõukogude Liitu, relvade, varustuse ja toiduga, nõudmata ettemaksu ning tarnetes esinevate viivitusteta.