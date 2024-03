Tehisintellekt aitas avastada uue vähiliigi

Meeskond loodab, et nende avastus aitab tulevikus päästa tuhandeid elusid. Lõpuks võiks see pakkuda igale patsiendile individuaalset ravi vastavalt geneetilisele testile, mida tehtaks samuti tehisintellekti abil.

„Meie uuringud näitavad, et eesnäärmekasvajad arenevad mitmel viisil, mis viib kahe erineva haigustüübi tekkimiseni. See arusaam on ülioluline, kuna võimaldab meil liigitada kasvajad pigem vähi arengu järgi kui ainult üksikute geenimuutuste või avaldumise mustrite järgi,“ ütles juhtiv teadlane Dan Woodcock Oxfordi Ülikooli Nuffieldi kirurgiliste teaduste osakonnast.

The Pan Prostate Cancer Groupi teadlaste rühma ja Cancer Research UK (CRUK) koostöö eesmärk on arendada välja geneetiline test, mis koos tavapärase staadiumi määramise ja klassifikatsiooniga võimaldab iga patsiendi jaoks täpsemat prognoosi, mis võimaldab teha kohandatud raviotsuseid.

„Selle ülemaailmse teadlaste konsortsiumi avaldatud töö võib aidata oluliselt kaasa eesnäärmevähki haigestunud inimestele. Mida rohkem me vähki mõistame, seda paremad võimalused on meil välja töötada ravimeetodid selle võitmiseks. Oleme uhked, et oleme aidanud rahastada seda tipptasemel tööd, mis on pannud aluse eesnäärmevähiga inimeste individuaalsele ravile, mis võimaldab rohkematel inimestel oma haiguse võita,“ ütles CRUKi vanemteadusjuht Rupal Mistry.