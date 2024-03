KUULA | „Istmesoojenduse“ 192. osa: külas kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu

Alustame algusest - kliimaministeerium on üpris uus organisatsioon. Miks see loodi ja mis on selle ülesanded? Mis on kliimaseadus? Kuidas ja millega liikuvuse asekantsler ise liikleb?

Loomulikult keskendume pikalt automaksule - mis on selle eesmärgid lisaks riigieelarve täitmisele? Kas sellele oleks olnud teisi alternatiive? Kas saatekülalise hinnangul on praegune seis hea, või saaks midagi paremini?

Miks on automaksule nii vähe erandeid? Mis saab autokultuuri kui ajalooväärtuse säilitamisest, kui ka museaalid maksu alla pannakse? Mis saab fantoomautodest?

Tegeleme ka müüdimurdmisega - alates kõlakatest, et Saksamaa autotöösturid on endale lobistanud loa toota üha suuremaid ja raskemaid autosid, kuni kuulduseni, et töös on vanemate autode remondikeeld. Mis on tõsi, mis kuulujutt?

Räägime ka liikuvuse tulevikust üldisemalt - mida liiklejad ootama peaksid? Tulemas on nii liikluskindlustuse seaduse kui liiklusseaduse muudatused, mida see meile tähendab? Millised suuremad teede-ehituse projektid töösse minemas on? Ja mis saab meie rahvuslikust lennufirmast?

Stuudios on autoajakirjanikud Veli V. Rajasaar ja Indrek Jakobson, külas käis kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu.

