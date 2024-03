Ettevõtja ja IT-visionäär Taavi Kotka: meil on vanematena kohustus lapsed eluks ette valmistada

Eliitkoolides on gümnaasiumiastmes lihtne olla õpetaja. Sama Treffneris. Kogu klass on täis edasipüüdlikke noori, kellel on kõigil oma tõestamisvajadus. Sinna saab ju vaid katsetega. Õpilastel on vedru ja motivatsioon sees olemas. Klassis ei olnud omavahelist võistlust, aga oli mõnusalt terve konkurents, kõik panime hästi. Tartus toimusid 5 kooli kohtumised ja ikka jube hea tunne oli, kui läksid klassivendade-klassiõdedega välja ja lõid platsi puhtaks. Tõesti hea tunne. Treffneris oli meelsus teistsugune, näiteks avaaktusel mängis koolibänd Metallicat, abituriendid tegid kooli direktoriga koos hoovis suitsu jne. Sain kohe aru, et olen õiges kohas, et see on minu kool, kuigi ma ei suitseta (naerab).

Matemaatika on tegelikult samasugune trenn nagu koorilaul või rahvatants. Lihtsalt lahenda end sodiks. Siis ühel hetkel ongi imelihtne. See on reeglite maailm, seal ei ole erandeid nagu näiteks füüsikas. Kõik on 0 ja 1.

Unicornide liikumises oleme saanud jällegi tüdrukud tehnoloogiast huvituma nii, et oleme võistluse ära lõiganud. Kui on uus eriala, uus teema, siis pole võistlemist vaja. Kui on põhi all ja mitu aastat juba tegeletud, siis võib võistelda.

Sõltub, mida ja millal. Kui on matemaatika või midagi, millel on põhi all olemas, siis see on tervitatav. Võistlemine sunnib end kokku võtma, pead pingutama.

Ma ei taha haridussüsteemi korralduse kohta väga sõna võtta, aga keeleõpe vajab reformi. Me raiskame täna meeletult tunde keeleõppele, millel ei ole tulemust. See on kuritegu.

Üleüldse. See, kuidas meie haridussüsteemis keelt õpetatakse, on suurim kuritegu laste suhtes. Õppida 10 aastat vene keelt ja ikka ei suuda rääkida - mis asi see on? See on aja raiskamine. Oleks olnud 3 või 5 kuud keelekümblust ja keel oleks suus olnud.

Hästi pragmaatiliselt. Telekast võib olla kihvt vaadata, kuidas juristid USA kohtus kaklevad, aga Eesti kohtud ei ole sellised. Selliseid juriste on kokku 1100, igal aasta lisandub neid juurde 400, konkurents on meeletu. Samas informaatikas on koguaeg töökäsi puudu ja see töö on looming, sa lood midagi uut maailma jaoks. Inimesed on muidugi erinevad, mõned tahavadki kõike raamistada. Mina olen looja ja püüan, et ka lapsed oleksid loojad, leiutaksid ise midagi.

Mul jäi tegelikult ülikool pooleli, sest sain õpingute ajal vähidiagnoosi ning ei näinud tol hetkel mõtet edasi õppida. Hiljem sain kraadi kätte riigiametis töötades, kus peab kraad olema, ettevõtluses kraade vaja ei ole. Riigiametis tegin ära lõputöö ja kohe ka magistri otsa. Saksa reeglite järgi olen lausa doktor, Eestis on karmimad reeglid. Minu teadusartikleid on viidatud üle 110 korra, H-indeks on 6 ja i-indeks 3.

Mõned aastad hiljem töötasin juba programmeerijana ning kui selle õpiku ette võtsin, siis mõistsin, et see ei kehti üldse ja tarkvara tuleb arendada teistsuguse protsessiga. Hakkasin otsima võimalusi tarkvara programmeerimiseks nii, nagu mina seda teha tahtsin. Endine pinginaaber kutsus mind tagasi Tartusse. Pikkade dokumentide kirjutamise asemel hakkasime koos klientidega prototüüpima – töötasime nö pildiga, mitte tekstiga. Täna on see elementaarne, kuid siis veel nii ei tegutsetud. Meile andis see turul suure eelise ja mõne aastaga kasvasime tudengiettevõttest Eesti suurimaks tarkvaratootjaks.

Hobidega oleme ka pragmaatilised. Kas tuled isaga platsile kossu mängima või togid üksi oma jalgpalli. Kõik poisid mängivad korvpalli. Ema on pannud nad ka reketisporti tegema. Lisaks laulmised ja nuputamised.

Mina ei oleks informaatikani jõudnud, kui ei oleks olnud vanemate poolt suunamist. Vanemad mõjutavad ikkagi palju. Meil on see kohustus, et peame lapsed eluks ette valmistama.

Mida Sa oma lastel soovitad edasi õppima minna?

Ükskõik millist inseneeria eriala, vahet pole, kas see on mehhatroonika, masinaehitus, informaatika - kõik tagavad sulle sellise palga, et saad pere toidetud, reisida, pangalaenu makstud. Sul on 3-4 keskmist palka. Ja kui elukaaslane saab ka mõistlikku palka, saate kenasti hakkama, et oma pere luua.

Oled panustanud paljudesse haridusega seotud algatustesse (HK Unicorn Squad, Rakett69 Teadusstuudiod, Rakett69 saade). Miks Sa seda teed?

Rakett69 Teadusstuudiod sai alguse populaarsest saatest. 14. hooaeg juba käib, igas hooajas on 15 saadet, igas saates on 3 ülesannet ja laos on kokku valmis 700+ ülesannet. See on tohutu varasalv ning keskuses on võimalus anda see emotsioon igale külastajale: olen samas stuudios, katsun sama nuppu, teen sama ülesannet - kõik see tundus nii loogiline. See ei ole äriprojekt, sellel on algusest peale muu eesmärk.