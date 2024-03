FOTOD JA VIDEOD | „Here we goooo!“ - Nissan e-4ORCE masinatega Kesk-Soome jääteedel ja maasikapõllul

Alustuseks kaks sõna järele proovitud autode põhiomadustest. Nende ühiseks jooneks on see, et rattaid veavad ringi elektrimootorid (X-Trailil siis vaid e-Power tähisega variandid). Peamiseks erinevuseks aga asjaolu, et X-Trailil tuleb elekter kapoti olevast bensiinimootorist, Ariyat tuleb aga välise elektrivõrgu kaudu laadida.

Sellised need testmasinad meil välja nägid:

...ja vähe ilusamal taustal

Ehk et X-Traili versioonil tähisega X-Trail e-POWER on 1,5-liitrise väikese bensiinimootori ainus mõte toota elektrit ja suunata see väikese 1,8 kWh aku vahendusel elektrimootoritesse. Proovisõiduautol oli täpsemalt elektrimootoreid kaks, üks ees ja teine taga, mingit kardaani vaja ei ole. See tähendab, et nelikveo reageerimiskiirus tee haardeteguri muutumisele on 10 000 korda parem kui traditsioonilistel neliveolistel masinatel.

See tähendab ühtlasi ka võrratult paremat juhitavust, sõidujoonel püsimist kiirendusel, suurepärast veojõukontrolli ning momentaalset reageerimist nii juhi tegevusele rooli keeramisel kui kiirenduspedaalile vajutamisel. See tähendab ka, et mingit käigukasti Nissan X-Trail ei vaja.

Teiseks võimsuse näitajad. X-Traili puhul on kahe e-mootori süsteemi koguvõimsus 157 kW (213 hj), millest esimootor annab 150 kW ja tagumine 100 kW. ARIYA mudeli süsteemi koguvõimsus on 225 kW (306 hj). Kiirendus on vastavalt 7 ja 5,7 sekundit.

Mis aga mõlemaid testsõiduautosid ühendas oli e-4orce süsteem.

Nagu number selles terminis tähendab, kirjeldab see nelikveolahendust. Asja mõte on see kummalgi teljel asuv elektrimootor pakub igal ajahetkel igale rattale täpselt vajaminevat võimsuse segu.

Vähest roolikorrektsiooni on tarvis ka seetõttu, et e-4ORCE-ga jaotatakse pöördemoment ette ja taha, et maksimeerida rehvide haarduvust vastavalt teepinna tingimustele ja sõiduki paiknemisele, samal ajal kui pidurdamist juhitakse eraldi kõigi nelja ratta puhul: