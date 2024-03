PROOVISÕIT | Škoda Kodiaq – palju väärtust (suhteliselt) vähese eest

Kuna testis oli Sportline versioon, siis meenutavad esimesed istmed omanikule, et auto on suunatud aktiivse elustiiliga inimestele. “Sportlikud” istmed, mis on küsimusi tekitanud ka teistes Volkswagenites, on Kodiaqi üle kandunud ilma eriliste muudatusteta. Need on väga ilusad, kuid pikemateks sõitudeks mitte liialt mugavad. Kõik katsed endale mugavat istumisasendit seadistada osutusid edutuiks. Minu soovitus – tavalised istmed, need on suurepärased.