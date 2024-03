Suur looduskahju Pärnumaal. RMK korraldas keskkonnaameti loal ulatuslikke lageraieid metsise kaitsealadel

Kaasatud olid nii RMK, keskkonnaameti metsaosakond, kliimaministeerium, Rail Baltic kui ka paljud ministeeriumid ja teised asutused. Eriti oluliseks peeti, et uus trass mõjutaks võimalikult vähe üle-euroopalisse looduskaitsealade võrgustikku kuuluvaid Natura alasid. Selge oli, et mistahes raudteetrass häirib metsiseid, nii et trassi planeerimisega samal ajal lepiti juba põhimõtteliselt kokku, mis piirkondadesse luuakse metsistele uusi või kus taastatakse vanu püsielupaikasid.