ANALÜÜS | Kas need viis tegurit otsustavad 2024. aasta jooksul Vene-Ukraina sõja võitja?

Ukraina sõja olemus on viimase kahe aasta jooksul tugevasti muutunud ning muutunud on ka see, kuidas mõlemad pooled sõdivad. Kui veel 2022 näidati kohati üles manööversõda, siis 2023. aasta vältel taandus sõda Ukrainas täielikult positsioonisõjaks. Muutunud on ka meeleolud, sest kui 2023. aastal Lääne relvatarned Ukrainale suurenesid, siis 2024. aasta alguseks on need vähenenud. Samas on aastaga oluliselt paranenud Venemaa seis, sest venelastel on läinud korda panna oma majandus „sõjaaja relssidele“ ja samuti on neil õnnestunud täiendada oma armeed elavjõuga. Viimane on kujunemas, aga järjest suuremaks probleemiks ukrainlaste jaoks, kelle poliitikud ei saa ega taha ära otsustada küsimust selle kohta, kuidas Ukraina armeed värskete meestega täiendada.