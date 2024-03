Raketlane Ants Erik Nõmper: õnnelik olemine on valik

Praegu on tema hobiks aga oma startupi arendamine. Eelmisel aastal osales Ants Erik JA Eesti programmis õpilasfirmaga PELA. Valminud on lauamäng „Mida MEEMI“ ning peagi jõuab müügile selle uuendatud versioon.

Algkoolis liitus Ants Erik Reaalkooli Robootikaringiga, kus ehitas Lego MINDSTORMS komplektiga mitmesuguseid masinaid alustades SUMO- või joonejärgimisrobotiga ja lõpetades FLL (First Lego League) võistlusel osalemisega. „Paralleelselt tegelesin kuuendast kuni kuueteistkümnenda eluaastani võistlustantsuga. Võistlustants on spordiala, mida tihtipeale peetakse üsnagi lihtsaks. See on kindlasti vale – võistlustantsijatel peab olema suurepärane võhm ja koordinatsioon - ning seda kõike tuleb teha naeratades.“

Töökust temas jagub ning tegemisi on ohtralt. Huvi paljude asjade vastu kujunes välja juba lapsepõlves. „ Kaheaastasena sain kingituseks laste akutrelli. Sellest ajast alates on ehitamine üheks hobiks,“ meenutab raketlane. „Kõige rohkem võimalusi pakkus selleks liivakast. Ühe päevaga võisin tavalisest liivahunnikust ehitada valmis kindluse või avakaevanduse.“

Kuigi Ants Erik on pärit Tallinnast, on ta oma suved veetnud Kose lähedal Pihuveres, oma isa sünnikodus. Noormees on kindel, et seal võsa niites, õunapuid lõigates ja põllumaalt kive kangutades on kujunenud välja tema töökus ja vastupidavus.

Noormees leiab, et arendas saates osaledes enim oma esinemisoskust, areng toimus ka tiimitöös osalemises. „Saate jooksul kasvas samuti minu pingetaluvus - keerulistest olukordadest välja tulles õpibki inimene kõige rohkem,“ leiab Ants Erik. „Rakett69 saade avas minu silmad rohkem kosmosele. Uurisin kohe peale kosmose-teemalist saadet täpsemalt EstCube’i kohta ja plaanin ka tuleviks kosmoseteemadega rohkem kursis olla.“

Haridust peab Ants Erik oluliseks kolmel põhjusel. Esiteks aitab hea haridus palju paremini maailma mõista. „Miks näib, nagu oleks öisel Berliini aerofotol linn jagatud kahte erivärvi osasse? Kes on Mefistofeles või miks tekib katlakivi? Kõigile neile küsimustele oskab hea hariduse saanud eestlane vastata,“ usub noormees. „Teiseks – haridus on mõtlemise aluseks. Kui käsitleme mõtlemist kui seoste loomise protsessi, siis on oluline nii see, kuidas me seoseid loome, kui ka see, mille põhjal neid loome. Haridus annab meile suure teadmiste kogumi ning õpetab ka nende põhjal seoseid looma. Kolmandaks on haridus oluline, sest õpetab meile ka väärtuseid. Nii kujundab haridusmaastik Eesti tulevikku.“

Koolis on raketlase lemmikud enim reaalained füüsika, keemia, bioloogia ja geograafia. „Minu jaoks on need õppeained loogilised, sellepärast olen neis ka tugevam. Eks ole ju loogiline! Minu varasem elukogemus kinnitab, et libedal teel on auto pidurdusteekond pikem või et vikerkaar tekib, kui päike paistab ja vihma sajab,“ selgitab Ants Erik. „Minu nõrkuseks on keeled, sest kuidas vene keeles lammas öelda, pole kuidagi loogiliselt tuletatav.“