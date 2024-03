„Nooremad mehed testivad isegi liiga palju!“ Margus Punab selgitab, kas Eesti meeste jaoks on eesnääret puudutav endiselt tabu

Eesnäärmevähk on ka Eesti meeste kõige sagedasem kasvaja. Rahvusvahelise statistika järgi on Eesti olnud suremuse poolest Euroopas esirinnas, kuid hiljutised uuringud on tuvastanud, et surmapõhjusena on see meie statistikas ülehinnatud. Sellegipoolest on tegemist tõsise probleemiga ja Eestiski on ka avaliku elu tegelastel eesnäärmevähki ette tulnud, mis on aidanud sellele haigusele rohkem tähelepanu tõmmata.