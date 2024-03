Hoidsid ennast varju: astronoomid avastasid Päikesesüsteemist kolm senitundmatut planeetide looduslikku kaaslast

Uraani uus kuu sai ajutiselt nimeks S/2023 U1, kuid tulevikus nimetatakse see ümber mõne Shakespeare’i näidendi tegelase järgi, sest kõik teised Uraani kuud kannavad selliseid nimesid. Selle läbimõõt on ligikaudu 8 km ja ta teeb tiiru ümber oma planeedi kord 680 päeva jooksul. Neptuuni kaks uut kuud kannavad nimesid S/2002 N5 ja S/2021 N1, kuid saavad uued nimed kreeka mütoloogiast pärit merejumalannade Nereiidide järgi. S/2002 N5 läbimõõt on umbes 24 km ja S/2021 N1 läbimõõt on umbes 14 km.