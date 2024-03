„Need võivad venelaste jaoks tähendada suuri kaotusi.“ Kas ukrainlaste droonirünnakud Venemaal on andnud esimese olulise vilja?

Alates 1. märtsist keelas Venemaa bensiini müügi välismaale. Vedomosti teatel kestab keeld kuus kuud. Eksperdid selgitasid Vedomostile, et see võeti kasutusele selleks, et kevadel ja suvel Venemaal bensiinipuudust vältida.

Venemaa ekspordib vaid 10% oma bensiinitoodangust ning defitsiit on tekkinud Ukraina droonirünnakute tõttu Vene naftatöötlemistehastele. Viimase kahe kuu jooksul on Venemaa naftarajatisi rünnatud vähemalt kaheksa korda. Alates aasta algusest on droonid tabanud naftatöötlemistehaseid Krasnodari krais, Volgogradi oblastis, Peterburis, Jaroslavlis ja Tuapses. Samuti nafta- ja gaasiterminali Leningradi oblastis Ust Lugas, naftabaasi Klintsõ linnas Brjanski oblastis ja Peterburi naftaterminali. Ukraina julgeolekuteenistuse SBU juht Vassõl Maljuk teatas, et tema ametkond on toime pannud vähemalt kolm rünnakut Venemaal asuvatele rafineerimistehasele. Kokku pandi Venemaal 2024. aasta veebruaris toime 309 droonirünnakut.