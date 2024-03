Kliendid hääletavad jalgadega: hinnatõusust teatanud Telia kaotas veebruaris rekordiliselt kliente

Sellist lahkumislainet pole ettevõte näinud vähemalt alates 2021. aastast – varasemaid andmeid ei hakanud me lihtsalt välja otsima. See on lausa kolm korda suurem lahkunute hulk kui senisel rekordkuul sel ajavahemikul: mullu veebruaris lahkus Teliast 527 klienti.