Uus-Meremaa tanklate kaardimaksete süsteem ei töötanud üle kümne tunni, sest tarkvara ei arvestanud liigaastatega

The New Zealand Herald teatas, et katkestus kestis üle 10 tundi. See sulges mõned bensiinijaamad, samas kui teised pidid toetuma kaupluses tehtavatele maksetele.

Väidetavalt toimisid katkestuse ajal endiselt ettevõttesisesed makselahendused nagu kütusekaardid ja Waitomo rakendus.

Kütusetarnijad Z Energy, Allied Petroleum ja Gull teatasid, et automatiseeritud maksega pumbad ei töötanud kogu riigis, mistõttu ainult teenindajatega jaamad said makseid töödelda.

John Scott, Invenco Groupi tegevjuht, mis on rikkeid põhjustanud iseteeninduslike makseterminalide tarnija, kinnitas Reutersile, et probleemi põhjustas tõrge liigaasta tõttu. Scott ütles, et probleem mõjutas ainult Uus-Meremaad. Invenco uurib tõrke võimalikke põhjustajaid.

Scott ütles ka New Zealand Heraldile, et Invenco töötas koos Worldline’iga, kui ta paranduse välja tõi. Prantsusmaal asuv firma Worldline toodab tarkvara kaardimaksete töötlemiseks. Worldline väitis, et kõik nende tehnoloogiat kasutavad „mitte-Invenco“ terminalid töötasid katkestuse ajal edasi, vahendab Otago Daily Times.

29. veebruari õhtuks olid kaardimakseterminalid taas töös.

Kuigi mõned bensiinijaamad olid endiselt võimelised võtma vastu muid maksevahendeid, jäid need, kes tuginesid katkisele terminalile, ilma äritegevusest. RNZ teatas, et rääkis kellegagi, kelle teenindamisest keelduti katkestuse tõttu neljas tanklas.

Asjaomased ettevõtted üritavad vabandada - ja mõnel juhul ka teha allahindlusi -, et korvata katkestuse tõttu tekkinud ebamugavusi.