2017. aastal kinnitas Apple’i tegevjuht Tim Cook , et firma loob juhita auto.

Eelmisel kuul teatas Apple, et lükkab enda mitmemiljardilise elektrisõiduki projekti veel paar aastat edasi. Sel teisipäeval selgus sisekoosolekul töötajatele, et auto loomise plaanid on ametlikult tühistatud.