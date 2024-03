„Uued provokatsioonid tulevad mais.“ Ekspert selgitab, kas Moskva ja Tiraspol plaanivad Moldovas valla päästa uut sõda

Tunnustamata Transnistrias kogunesid 28. veebruaril kõikide tasandite saadikud ja palusid Venemaalt kaitset. Pöördumise autorid teatasid, et Transnistria kannatab Chişinău majandusliku surve tõttu. „Võtta vastu pöördumine Föderatsiooninõukogule ja Vene Föderatsiooni Riigiduumale palvega rakendada meetmeid Transnistria kaitsmiseks Moldova kasvava surve kontekstis, võttes arvesse asjaolu, et Transnistria Moldaavia Vabariigi territooriumil elab enam kui 220 000 Venemaa kodanikku ja ainulaadset positiivset kogemust Venemaa rahuvalvest Dnestril, samuti Venemaa staatust läbirääkimisprotsessis käendaja ja vahendajana,“ seisab antud dokumendis. Venemaa välisministeerium on juba teatanud, et pöördumist võetakse arvesse. Interfax tsiteerib Venemaa välisministeeriumi esindajat järgmiselt: „Transnistria elanike, meie kaasmaalaste huvide kaitsmine on üks meie prioriteete.“