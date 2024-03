Sotsiaalministeerium protesteerib MKMi reklaamiseaduse muutmise viiside vastu: see ei karmista isegi kiirlaenude ja hasartmängude reklaame

Sotsiaalministeerium leiab, et osa väljapakutud lahendustest on otseses vastuolus rahvatervise eesmärkidega ega ole tõendus- või teaduspõhised. Ministeeriumi teatel tugineb ta mittekooskõlastuse andmisel teadustöödele ning Tervise Arengu Instituudi ekspertide arvamusele.

„Peamiseks puuduseks kavandatava reklaamiseaduse puhul on esiteks see, et ta ei karmista kiirlaenu- ja hasartmängureklaami, milles valitsus on kokku leppinud. Teiseks, alkoholiga seotud ühiskondlikke kahjusid arvestades ei ole võimalik alkoholireklaami piiranguid leevendada. Ja kolmandaks, tervishoius ei ole meil mureks ebapiisav nõudlus, mida reklaami abil suurendada, vaid vastupidi – me ei suuda juba praegu katta tervishoiuteenuste vajadust. Ja otsused teenuste kasutamiseks peavad olema seotud meditsiinilise vajadusega mitte reklaamis nähtud sooduspakkumisega,“ ütles terviseminister Riina Sikkut.