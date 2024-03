Inseneeriaõpetaja soovitus õpilastele: proovige ja ärge kartke nurjumist

Ma õpetan inseneeriaharus ehk õpilased, kes osalevad nendes ainetes, on nendest eelnevalt huvitatud. Loomulikult see ei tähenda, et kõik need õpilased saavad hiljem inseneriks: mõned saavad aru, et see pole siiski nende professionaalne kutsumus, aga vähemalt neil on kogemus, millega enda otsust põhjendada. Siiski leian, et kõigile on need ained kasulikud ja seda ma ütlen esimesest tunnist lõpuni. Programmeerimine on tänapäeval väga vajalik oskus enamikes valdkondades, mitte ainult inseneeria ja infotehnoloogia sektorites. Isegi kui nad tulevikus ei pea programmeerima, siis õpilasel on aimu, kuidas see käib, ja nad saavad koodikirjutajatega paremat koostööd teha, sama käib elektroonika kohta. See annab neile ka tausta, mis aitab palju paremini aru saada meie maailmast.