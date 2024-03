Phone (2a) on esimene n-ö sisemise disainikontseptsiooniga nutitelefon, mis loodi mõni kuu pärast ettevõtte turule tulemist 2020. aastal. See tähendab, et telefoni läbipaistev korpus toob esile muidu telefonis peidus olevad komponendid ja võimaldab näidata põhifunktsioone uuenduslikul viisil.